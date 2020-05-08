Київська митниця цьогоріч перерахувала до бюджету понад 33 мільярди

Київська митниця протягом січня-квітня 2020 року перерахувала до державного бюджету понад 33 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Протягом січня-квітня 2020 року Київською митницею перераховано до державної скарбниці понад 33 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Протягом чотирьох місяців 2020 року в зоні діяльності митниці (Київ, Київська, Черкаська та Житомирська області) здійснювало зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням фізичних осіб 27 тис. 428 підприємств.

За цей період Київською митницею Держмитслужби забезпечено безперебійне оформлення 4,12 млн тонн вантажів, з яких 2,15 млн т - імпортних та 1,80 млн т - експортних, 0,17 млн т - транзитних.

З початку року Київською митницею було оформлено майже 295 тисяч митних декларацій. Середній час митного оформлення склав 2 год. 27 хв. Митницею за цей час оформлено 4027 картки відмови, що становить 1,4% від загальної кількості декларацій.

Основні бюджетоформуючі товари, при імпорті яких було сплачено до бюджету найбільше митних платежів та податків:

автомобілі легкові - 3 524,15 млн грн; гербіциди, інсектициди - 2 446,16 млн грн; телефонні апарати - 1 191,18 млн грн; лікарські засоби - 760,02 млн грн; машини автоматичного оброблення інформації - 492,62 млн грн; частини та пристрої моторних транспортних засобів - 444,65 млн грн; монітори та проектори - 426,32 млн грн; насіння соняшнику - 426,32 млн грн; шини, покришки - 377,52 млн грн; кукурудза - 334,47 млн грн.