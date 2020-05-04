Цього тижня має бути представлена Концепція реформування митниці – Мінфін

Цього тижня має бути представлена концепція реформування митниці і відповідний план її реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками засідання колегії Державної митної служби за участі Міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Державної митної служби Ігоря Муратова, що відбулось 30 квітня.

"Уже наступного тижня має бути представлена Концепція реформування митниці і відповідний план її реалізації. Зараз проект доопрацьовується робочою групою з представниками бізнесу і експертами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Марченко, митниця має перетворитись на сучасну сервісну службу з модернізованою інфраструктурою, прозорими процесами і довірою з боку бізнесу і громадян. Він також наголосив, що триматиме під особистим контролем процес змін на митниці, адже саме міністр фінансів несе відповідальність за митну сферу.

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«Не хотів би чути більше скарг від бізнесу про порушення при митному оформленні товарів, визначенні митної вартості чи недотриманні строків митного оформлення. Ми маємо зупинити витік коштів з митниці, забезпечити прозорість, зупинити корупцію, контрабанду та гарантувати митну безпеку держави. Якщо будуть сигнали про порушення, ми будемо діяти оперативно і рішуче: приміром, коли на митному посту ламається сканер, це автоматично означає, що через день керівник цієї митниці не працює. Ці правила діятимуть для всіх», - сказав Марченко.