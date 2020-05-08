Укроборонпром презентував Офісу Президента стратегію трансформації
Про це йдеться на сайті Концерну
"В Укроборонпромі ознайомили Романа Машовця зі стратегією трансформації Концерну, політикою власності та дорожньою картою реформи – робочим планом перетворень Укроборонпрому. Окремо Директорату з питань національної безпеки і оборони представили основні положення законопроектів, потрібних для реалізації реформи та оздоровлення підприємств Укроборонпрому", - йдеться у повідомленні.
Також учасники зустрічі обговорили участь підприємств Концерну у виконанні Державного оборонного замовлення, фінансові питання, зокрема, питання обмеженої рентабельності, що підриває бізнес-модель та призводить до збитковості підприємств. Крім того, учасники зустрічі обговорили питання експорту товарів військового призначення.
Машовець зазначив, що питання ОПК перебувають на особливому контролі Президента України і подібні робочі зустрічі матимуть регулярний характер, а Директорат з питань національної безпеки і оборони в ОП має стати основною платформою для обговорення та вирішення проблемних питань функціонування галузі та реформування державних підприємств ОПК.