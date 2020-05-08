Укроборонпром презентував Офісу Президента стратегію трансформації

Офіс трансформацій державного концерну “Укроборонпром” провів зустріч із заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем , яка була присвячена статусу реформи Державного концерну та проблемним питанням роботи підприємств оборонної галузі.

Про це йдеться на сайті Концерну

"В Укроборонпромі ознайомили Романа Машовця зі стратегією трансформації Концерну, політикою власності та дорожньою картою реформи – робочим планом перетворень Укроборонпрому. Окремо Директорату з питань національної безпеки і оборони представили основні положення законопроектів, потрібних для реалізації реформи та оздоровлення підприємств Укроборонпрому", - йдеться у повідомленні.

Також учасники зустрічі обговорили участь підприємств Концерну у виконанні Державного оборонного замовлення, фінансові питання, зокрема, питання обмеженої рентабельності, що підриває бізнес-модель та призводить до збитковості підприємств. Крім того, учасники зустрічі обговорили питання експорту товарів військового призначення.

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Машовець зазначив, що питання ОПК перебувають на особливому контролі Президента України і подібні робочі зустрічі матимуть регулярний характер, а Директорат з питань національної безпеки і оборони в ОП має стати основною платформою для обговорення та вирішення проблемних питань функціонування галузі та реформування державних підприємств ОПК.