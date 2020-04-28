Міжвідомча група з реформування Укроборонпрому поновила роботу над законопроєктами

Міжвідомча робоча група з реформування Укроборонпрому опрацювала проєкти законів щодо корпоратизації та особливостей діяльності оборонних підприємств концерну.

Перше з початку карантину засідання групи за участю представників концерну, народних депутатів та експертів відбулося 28 квітня в форматі онлайн-конференції. повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Під час зустрічі учасники групи обговорили деталі проєктів законів, від яких залежить трансформація концерну, законодавчі особливості створення секторальних корпорацій, юридичні ризики та правову рамку, необхідну для комплексного фінансового оздоровлення підприємств оборонної промисловості», - йдеться в повідомленні.

Заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм зазначив, що робота над проєктами законів щодо корпоратизації та особливості діяльності оборонних підприємств концерну триватиме до кінця травня.

В пресслужбі нагадали, що у лютому 2020 року на базі Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки утворено міжвідомчу робочу групу щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром". До неї увійшли представники концерну, Офісу Президента та ВР, Міністерства оборони, МВС, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Ради національної безпеки і оборони, Державної податкової служби, Державного космічного агентства, посольств країн "Великої сімки", офісу НАТО та інших міжнародних організацій, науковці, профільні й антикорупційні експерти.

Група має напрацювати низку законодавчих актів, необхідних для трансформації Укроборонпрому та його фінансового оздоровлення. Йдеться, в першу чергу, про проєкт Закону "Про корпоратизацію", який дозволить перетворити концерн та його підприємства-учасники в акціонерні товариства, а також законопроєкти про реструктуризацію податкових боргів та фінансового оздоровлення підприємств оборонно-промислового комплексу.

У результаті реформи державний концерн "Укроборонпром" перестане існувати, а замість нього будуть створені 6 галузевих холдингів: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарної та морської систем. В основі холдингів будуть найбільш прогресивні і перспективні підприємства концерну.

Для реалізації реформи Укроборонпрому обрано компанію Ernst & Young Global Limited (EY).