В Україні розробили систему захисту пасік від хвороб та отруєнь бджіл

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України розробив систему захисту пасік від заразних захворювань та отруєнь бджіл.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії аграрних наук України у Facebook.

«Інститут тваринництва НААН розробив систему захисту пасік від заразних захворювань та отруєнь бджіл. Повна назва розробки: «Система захисту пасік від заразних захворювань та отруєнь бджіл на основі принципів GBP (Good Beerkeeping Practice - належної бджолярської практики)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в основу системи захисту бджіл від інфекційних захворювань і отруєнь покладено принципи належної бджолярської практики (GBP - Good Beekeeping Practice), яка спрямована на допомогу бджолярам з метою приведення виробничої практики у відповідність до стандартів і вимог Європейського Союзу з виробництва якісної, безпечної і конкурентоспроможної продукції бджільництва, а також недопущення отруєнь, виникнення і розвитку заразних хвороб бджіл. Належна бджільницька практика розроблена відповідно до вимог Кодексу Аліментаріус «Загальні принципи гігієни харчових продуктів» якого є загальновизнаними та діють у всьому світі і прийняті в якості обов'язкових, в тому числі і в Україні.

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За інформацією пресслужби НААН, із впровадженням розробленої системи на пасіках України бджолярі зможуть продавати продукти бджільництва як на внутрішньому ринку, так і у всіх країнах-членах ЄС. Згідно з останніми вимогами дані норми є обов'язковими для бджолярів, які виробляють продукти бджільництва в комерційних цілях.

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Як наголошується, розроблена вченими НААН Настанова з належної бджолярської практики разом з проєктами нормативних документів – Інструкції щодо профілактики заразних захворювань та отруєнь бджіл, Інструкції щодо належної гігієнічної практики на пасіках та підприємствах з переробки меду, Ветеринарно-санітарними вимогами до підприємств з переробки воскосировини та виробництва вощини, Вимогами до племінних пасік та правил ведення селекційно-племінної роботи в бджільництві, дозволяє профілактувати виникнення і розвиток інфекційних захворювань і не допускати отруєння бджіл пестицидами і агрохімікатами в період медозбору.