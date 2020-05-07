Пасічники Сумщини масово скаржаться на загибель бджіл

На Сумщині пасічники масово пишуть заяви до правоохоронних органів зі скаргами на загибель бджіл, яка, на їхню думку, викликана отруєнням пестицидами.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

"Тільки за останній час заяви про масове отруєння бджолиних сімей, яке, на думку пасічників, сталося через обробку полів пестицидами, написали жителі села Ховзівка Путивльського району, селища Шалигине Глухівського району та села Вовківці Роменського району. За всіма ними відкриті кримінальні провадження. У перших двох випадках відомості до ЄРДР внесено за ч.1 ст. 194 (умисне знищення майна) КК України, ще в одному – за ч.1. ст. 239 (забруднення або псування земель", - повідомила Науменко.

За її інформацією, до матеріалів кримінальних проваджень загалом долучено 76 заяв. У селах Ховзівка та Вовківці для з’ясування справжньої причини загибелі бджіл призначено відповідно одну та дві експертизи. У селищі Шалигине, жителі якого додали до матеріалів кримінального провадження ще й відео, на якому зафіксована нібито обробка поля в денний час, питання про призначення такої експертизи ще вирішується.

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У зв’язку із загибеллю бджіл у департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА нагадали, що для недопущення та запобігання цього явища фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, відповідно до Закону України "Про бджільництво" зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації повідомити про це населення, що проживає на території в межах десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Згідно з "Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл", препарати застосовуються у період відсутності льоту комах у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

На період застосування агрохімпрепаратів бджолярам необхідно вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на відповідний термін.

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Отруєння бджіл хімікатами, що супроводжується масовою загибеллю бджіл у вуликах та передвуликових майданчиках, виявляють шляхом встановлення факту обробки рослин поблизу пасіки та проведенням хімічного аналізу зразків на наявність отрутохімікатів. Хімічний токсикоз бджіл виникає при збиранні бджолами нектару і пилку з рослин, оброблених отрутохімікатами.

Для уникнення вищезазначених проблем власникам бджолосімей нагально радять реєструвати пасіки у відповідному порядку та своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про їх місця перебування.

За порушення законодавства в галузі бджільництва передбачена дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кримінальна відповідальність згідно з законами України.

Як повідомляв Укрінформ, на Сумщині крім Путивльського, Роменського та Глухівського інформація про загибель бджіл надійшла до правоохоронців також з Сумського, Недригайлівського та Білопільського районів. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, йдеться про загибель комах із понад 500 бджолосімей.

У минулому році пасічники Сумщини також несли втрати від несподіваної загибелі бджіл. Вона спостерігалась на 38 пасіках, де загалом загинуло 940 бджолосімей. Кримінальні провадження за цими фактами були відкриті у Глухівському, Білопільському та Охтирському районах, і слідство по них ще не завершено.