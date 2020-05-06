Комунікація між пасічниками та аграріями допоможе уникнути отруєння бджіл – Мінекономіки

Для попередження отруєння бджіл та обов’язкової комунікації між пасічниками та агровиробниками ще наприкінці квітня 2020 року були визначені відповідальні контактні особи територіальних органів Держпродспоживслужби та структурних підрозділів облдержадміністрацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

«Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечується здійснення виключних заходів, направлених на попередження та недопущення випадків масового отруєння бджіл пестицидами та агрохімікатами. Під час проведення конференції 24.04.2020 на тему «Необхідність законодавчих змін у галузі бджільництва» для попередження та недопущення отруєння бджіл, було наголошено на обов’язковій необхідності комунікації між пасічниками та агровиробниками. З цією метою визначені контактні особи територіальних органів Держпродспоживслужби та структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, задля оперативної комунікації пасічників та агровиробників в областях», - ідеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що, відповідно до Закону України «Про бджільництво» та наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини №9 від 30 січня 2001 року, для попередження та недопущення випадків масового отруєння бджіл пестицидами та агрохімікатами агровиробникам необхідно: не пізніше ніж за 3 доби до хімічних обробок полів сповістити власників пасік, органи місцевого самоврядування, районні чи селищні ради (у радіусі 7 км) про час та способи обробітку полів; розмістити оголошення в людних місцях, вказавши компанію, культуру, назву препарату, час ізоляції бджіл та контактну особу агровиробника; не допускати обробки квітучих медоносів під час масового льоту бджіл, а обробіток проводити у вечірні або ранкові години при мінімальних повітряних потоках.

У свою чергу, пасічники мають забезпечити: реєстрацію пасіки за місцем проживання; ізолювати бджіл у вуликах, або вивезти пасіку у безпечне місце на термін застосування пестицидів та агрохімікатів; повідомити власникові або користувачеві земельної ділянки, якщо планується перевезення пасіки до медоносних угідь.

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Пресслужба міністерства наголошує, що дотримання цих вимог та їхнє сумлінне виконання сприятимуть налагодженню взаємовигідної співпраці між пасічниками та агровиробниками, а також дозволять уникнути випадків масового отруєння бджіл агрохімікатами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні через обробку грунтів спеціальними речовинами масово гинуть бджоли.

Так, під час цьогорічних весняно-польових робіт на Чернігівщині постраждало 26 пасік у семи районах області, 20 бджолосімей загинули повністю, 375 - частково. Пасічники в області провели акцію протесту з вимогою до влади вжити заходів із виправлення ситуації.

Станом на 1 січня 2020 року на Чернігівщині в усіх категоріях господарств налічувалось понад 53 тис. бджолосімей - стільки ж, як і торік на цю дату. З них 41,4 тис. зареєстровано та паспортизовано.

Наприкінці квітня масово загинули бджоли на Сумщині - понад 500 бджолосімей у шести районах області.