Пасічники назвали причину масової загибелі бджіл на Чернігівщині

Причиною масової загибелі бджіл на Чернігівщині є обробка ґрунту солодкими на смак хімічними речовинами, які приваблюють комах, але є для них отруйними.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова Чернігівського обласного об’єднання бджолярів та Товариства бджолярів-інвалідів міста Чернігова Ігор Сокоринський.

"Підживлюючи ґрунт до чи під час посіву аграрії вносять у нього солодкі на смак хімічні речовини. Вони приваблюють бджіл, і комахи труяться", - говорить він.

За словами Сокоринського, вперше з випадками загибелі бджіл на ранніх етапах польових робіт пасічники стикнулися кілька років тому. Але тоді це не було так масово, як зараз. Нині ж, у щонайменше п’яти районах області, за приблизними підрахунками, загинуло до тисячі бджолосімей. Хоча в полях іще нічого не цвіте і обробіток посівів не проводиться.

Причин такого стану речей співрозмовник називає кілька. Перша - це відміна державної сертифікації сільськогосподарських хімпрепаратів, які завозяться в Україну з-за кордону.

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"Якщо раніше імпортери мусили випробовувати препарати в Україні і отримувати дозвіл на їх реалізацію, то тепер у них цього ніхто не вимагає. Згідно з новим законодавством, виробнику треба вірити. Він сказав, що гербіцид безпечний - значить безпечний, і перевіряти чи сертифікувати в Україні його не потрібно, - зазначає Сокоринський.

Другою причиною, каже він, є небажання аграріїв інформувати сільраду і місцеві ЗМІ про запланований хімічний обробіток сільгоспугідь і таким чином попереджати власників вуликів. Хоча, за законом, робити це вони повинні за три доби із вказуванням речовини та ступеню її токсичності.

Третьою ж причиною є безкарність винних в отруєнні бджіл фермерів та аграрних підприємств.

"Були випадки, коли ми збирали комісію, викликали поліцію, реєстрували факт загибелі комах, брали аналізи трави чи ґрунту, які оброблялися, долучали до справи отруєних бджіл, а фірма не надала назви препарату - і все тут", - розповів Сокоринський.

За його словами, в Україні займатися бджільництвом невигідно. Але люди, які все життя вкладали гроші у цю справу, хочуть бодай щось від неї мати. Але в такій ситуації з отруєнніми бджіл одні пасічники зневірені, а інші готові до радикальних дій.