Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах Сумщини

На Сумщині правоохоронці розслідують причини масової загибелі бджіл у шести районах.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких.

«Інформація про загибель бджіл надійшла з Путивльського, Сумського, Недригайлівського, Роменського, Білопільського та Глухівського районів. За цими фактами поліція відкрила спільну справу за статтею 239 ККУ «Забруднення або псування земель речовинами, шкідливими для життя та здоров'я людей та довкілля», - розповів Крупецьких.

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, йдеться про загибель комах із понад 500 бджолосімей. Наразі фахівці з’ясовують причини мору, досліджуючи, в тому числі, і можливе застосування отрутохімікатів.

У минулому році пасічники Сумщини також зазнали втрат від несподіваної загибелі бджіл. Вона спостерігалася на 38 пасіках, де загалом загинули 940 бджолосімей. Кримінальні провадження за цими фактами були відкриті у Глухівському, Білопільському та Охтирському районах, і слідство по них ще не завершено.