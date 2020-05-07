Аграрії Чернігівщини через Facebook активно попереджають пасічників про хімобробку полів

Аграрії Чернігівщини через Facebook почали активніше інформувати про хімічну обробку полів і таким чином попереджати пасічників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У п’ятницю, 8 травня 2020 року, ФГ "Інтер-Агро-База" у вечірній час буде проводити інсектицидний обробіток ріпаку озимого. Препарат - "Моспілан", дозування - 0.150 кг на 1 га проти ріпакового квіткоїда. Просимо власників бджолосімей прийняти відповідні заходи безпеки! Поле, що оброблятиметься, розташоване біля хутора Степок та в районі міського сміттєзвалища", - розповіло на своїй сторінці у Facebook фермерське господарство "Інтер Агро База" із Сосницького району.

Подібне оголошення із вказуванням часу й препарату зробило і ТОВ "Гетьманське", зареєстроване в місті Батурині Бахмацького району. Його розміщено на сторінці Батуринської міської ради.

ТОВ "Дружба Нова" про внесення ґрунтових гербіцидів інформувала ще 29 квітня на сторінці Куликівської селищної ради.

"Особлива увага бджолярам!", - зазначалося в оголошенні.

Читайте також: На Чернігівщині пропонують змінити законодавство в інтересах збереження бджіл

Як повідомляв Укрінформ, за офіційними даними, під час проведення весняно-польових робіт на Чернігівщині постраждало 26 пасік у семи районах області, 20 бджолосімей загинули повністю, 375 - частково. За інформацією обласного об’єднання бджолярів України, число загиблих бджолосімей може сягати й тисячі, оскільки далеко не всі пасіки зареєстровані. У масовому морі бджіл пасічники звинувачують аграріїв, які не інформують про час, місце обробки та які хімпрепарати будуть застосовувати.

Днями в Чернігівській ОДА була проведена велика нарада, де вкотре порушувалися ці питання.