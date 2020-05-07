Аграрії Чернігівщини через Facebook активно попереджають пасічників про хімобробку полів

Аграрії Чернігівщини через Facebook активно попереджають пасічників про хімобробку полів

Укрінформ
Аграрії Чернігівщини через Facebook почали активніше інформувати про хімічну обробку полів і таким чином попереджати пасічників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У п’ятницю, 8 травня 2020 року, ФГ "Інтер-Агро-База" у вечірній час буде проводити інсектицидний обробіток ріпаку озимого. Препарат - "Моспілан", дозування - 0.150 кг на 1 га проти ріпакового квіткоїда. Просимо власників бджолосімей прийняти відповідні заходи безпеки! Поле, що оброблятиметься, розташоване біля хутора Степок та в районі міського сміттєзвалища", - розповіло на своїй сторінці у Facebook фермерське господарство "Інтер Агро База" із Сосницького району.

Подібне оголошення із вказуванням часу й препарату зробило і ТОВ "Гетьманське", зареєстроване в місті Батурині Бахмацького району. Його розміщено на сторінці Батуринської міської ради.

ТОВ "Дружба Нова" про внесення ґрунтових гербіцидів інформувала ще 29 квітня на сторінці Куликівської селищної ради.

"Особлива увага бджолярам!", - зазначалося в оголошенні.

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Як повідомляв Укрінформ, за офіційними даними, під час проведення весняно-польових робіт на Чернігівщині постраждало 26 пасік у семи районах області, 20 бджолосімей загинули повністю, 375 - частково. За інформацією обласного об’єднання бджолярів України, число загиблих бджолосімей може сягати й тисячі, оскільки далеко не всі пасіки зареєстровані. У масовому морі бджіл пасічники звинувачують аграріїв, які не інформують про час, місце обробки та які хімпрепарати будуть застосовувати.

Днями в Чернігівській ОДА була проведена велика нарада, де вкотре порушувалися ці питання.

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