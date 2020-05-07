На Донеччині працює 41 агроринок

На Донеччині 41 агропродовольчий ринок з початку травня працює в умовах карантину.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 6 травня в області працював 41 агропродовольчий ринок. За період з 1 травня здійснено 171 перевірку ринків. Під час перевірок фахівцями встановлено 13 порушень санітарно-протиепідемічних вимог", - йдеться уповідомленні.

За результатами перевірок вживаються заходи реагування щодо усунення виявлених порушень. За звітній період керівництву ринків винесено 8 приписів, проінформовано органи місцевої влади – 1, проінформовано органи Національної поліції – 1. Закрито ринків – 5, з яких: самостійно, з ініціативи суб’єкта господарювання – 4, за рішенням місцевих органів влади – 1.

Фахівці з 1 травня здійснюють щоденний контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічних правил на агропродовольчих ринках області.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.