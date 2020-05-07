У Луцьку сьогодні починають роботу п'ять агропродовольчих ринків

Депутати Луцької міської ради дозволили відновити з 7 травня роботу п'яти агропродовольчих ринків, які надали гарантії дотримання правил санітарної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

"7 травня розпочнуть роботу агропродовольчі ринки нашого міста... У Луцьку офіційно зареєстрованих в управлінні Держспоживслужби ГУ у Волинській області агропродовольчих ринків є сім. Але тільки п'ять із них надали гарантійні листи про те, що зможуть забезпечити санітарну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Відтак, поінформували в міськраді, завтра розпочнуть роботу Центральний і Завокзальний ринки Волинської обласної спілки споживчих товариств; ПП “Виробничо-комерційна фірма ринок "Домінанта"; ринки "Північний" і "Лучеськ" ПП Торговий Альянс.

Ринок на бульварі Дружби народів, 3-а та КП “Луцькі ринки” зможуть відкритися, якщо їх керівництво подасть відповідні гарантійні листи.

Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт наголосив, що на агропродовольчих ринках, як і на сільськогосподарських ярмарках, можна торгувати виключно продуктами харчування.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

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У Луцьку минулого тижня було вирішено організувати сім продуктових ярмарків як альтернативу роботі ринків. Наразі один із них закрито через порушення протиепідемічних вимог.