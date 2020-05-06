В Епіцентрі готові співпрацювати з Антимонопольним комітетом

ТОВ «Епіцентр К» готове співпрацювати з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) та сприяти об‘єктивному дослідженню стану конкуренції на ринку торгівлі непродовольчими товарами.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"У разі надходження офіційних запитів, ТОВ «Епіцентр К» готове співпрацювати з АМКУ та всіма його територіальними відділеннями та сприяти об‘єктивному дослідженню стану конкуренції на ринку торгівлі непродовольчими товарами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом 6 травня 2020 року до ТОВ «Епіцентр К» не надходило запитів про надання інформації від Антимонопольного комітету України.

Компанія підкреслює, що не вчиняла жодних порушень конкуренції на ринку торгівлі непродовольчими товарами та працює у повній відповідності до законодавства України та з дотримання всіх актів Кабінету міністрів, ухвалених під час дії карантину в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 6 травня, голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький заявив, що в комітеті розпочали досліджувати порушення мережами "Епіцентр" та "Нова лінія" конкурентного законодавства під час карантинних заходів.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція провела перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". На працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог. За словами міністра, в магазинах мереж "Епіцентр" та "Нова лінія" правоохоронці зафіксували випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не було передбачено умовами карантину.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року.