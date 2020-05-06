АМКУ взявся перевіряти "Епіцентр" та "Нову лінію"
Про це повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.
"Київське обласне територіальне відділення АМКУ досліджує порушення "Епіцентром" та "Новою лінією" конкурентного законодавства під час карантинних заходів", - написав Хмельницький.
За його словами, АМКУ отримав підстави для початку дослідження, адже з точки зору антимонопольного законодавства робота «Епіцентру» та «Нової лінії» під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами.
"Абсолютна більшість непродовольчих торгівельних мереж та окремих магазинів виконала приписи та призупинила діяльність задля зменшення ризику поширення коронавірусу", - наголосив Хмельницький.
Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду 4 травня заявив, що поліція впродовж останніх трьох днів провела перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". На працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог. За словами міністра, в магазинах мереж "Епіцентр" та "Нова лінія" правоохоронці зафіксували випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не було передбачено умовами карантину.
Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.