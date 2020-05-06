АМКУ взявся перевіряти "Епіцентр" та "Нову лінію"

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) досліджує порушення мережами "Епіцентр" та "Нова лінія" конкурентного законодавства під час карантинних заходів.

Про це повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"Київське обласне територіальне відділення АМКУ досліджує порушення "Епіцентром" та "Новою лінією" конкурентного законодавства під час карантинних заходів", - написав Хмельницький.

За його словами, АМКУ отримав підстави для початку дослідження, адже з точки зору антимонопольного законодавства робота «Епіцентру» та «Нової лінії» під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами.

"Абсолютна більшість непродовольчих торгівельних мереж та окремих магазинів виконала приписи та призупинила діяльність задля зменшення ризику поширення коронавірусу", - наголосив Хмельницький.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду 4 травня заявив, що поліція впродовж останніх трьох днів провела перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". На працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог. За словами міністра, в магазинах мереж "Епіцентр" та "Нова лінія" правоохоронці зафіксували випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не було передбачено умовами карантину.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.