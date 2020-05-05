Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірки бізнесу
Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу на тему: "Підтримка бізнесу в умовах карантину", повідомляє пресслужба міністерства.
"Ми розпочинаємо адаптивний підхід до встановлення карантинних обмежень. Їхнє пом’якшення, а разом з цим і початок відновлення підприємництва, розпочинається 11 травня. У відповідь на запит бізнесу ми підтримуємо продовження мораторію на перевірки. Зараз головне для всіх – це відновлення", - сказав міністр.
Він додав, що для підтримки бізнесу вже видозмінено програму "Доступні кредити 5-7-9%". На фінальному етапі - розроблення другої програми, що була анонсована Президентом України і має назву "Нові гроші"; її запуск відбудеться найближчим часом.
"Є питання від бізнесу по ЄСВ. Мінекономіки надасть свої пропозиції уряду саме щодо цих відрахувань, та й загалом буде обстоювати зменшення податкового навантаження під час кризи і в період відновлення після неї", - наголосив Петрашко.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Постановою від 29 квітня №313 Кабмін дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.
Триває адаптація програми підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" до реалій та запитів підприємців. Програма передбачатиме компенсацію ставки по діючих кредитах до 0% за умови збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом підприємства на 1 березня 2020 року. Ця умова має зберігатися протягом усього строку отримання саме цієї державної підтримки.
Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.