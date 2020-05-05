Мінекономіки підтримує продовження мораторію на перевірки бізнесу

Українські підприємці мають зосередитися на відновленні та запуску роботи майже наново, тож Мінекономіки вважає доцільним продовження мораторію на перевірки бізнесу.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу на тему: "Підтримка бізнесу в умовах карантину", повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми розпочинаємо адаптивний підхід до встановлення карантинних обмежень. Їхнє пом’якшення, а разом з цим і початок відновлення підприємництва, розпочинається 11 травня. У відповідь на запит бізнесу ми підтримуємо продовження мораторію на перевірки. Зараз головне для всіх – це відновлення", - сказав міністр.

Він додав, що для підтримки бізнесу вже видозмінено програму "Доступні кредити 5-7-9%". На фінальному етапі - розроблення другої програми, що була анонсована Президентом України і має назву "Нові гроші"; її запуск відбудеться найближчим часом.

"Є питання від бізнесу по ЄСВ. Мінекономіки надасть свої пропозиції уряду саме щодо цих відрахувань, та й загалом буде обстоювати зменшення податкового навантаження під час кризи і в період відновлення після неї", - наголосив Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Постановою від 29 квітня №313 Кабмін дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Триває адаптація програми підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" до реалій та запитів підприємців. Програма передбачатиме компенсацію ставки по діючих кредитах до 0% за умови збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом підприємства на 1 березня 2020 року. Ця умова має зберігатися протягом усього строку отримання саме цієї державної підтримки.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.