В Україні затвердили проєкт сховища радіоактивних відходів, які повертатимуться з Росії

Про це йдеться у повідомленні ДАЗВ.

"Відповідно до генерального плану, сховище буде побудовано на комплексі виробництв "Вектор". Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі готується документація для оголошення тендеру.

Як повідомлялось, українська сторона повинна прийняти на зберігання високоактивні радіоактивні відходи, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року.

Як відомо, створення Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" Комплекс виробництв "Вектор" було спричинене необхідністю мінімізації екологічної небезпеки, пов’язаною з територіями, радіоактивно забрудненими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Будівництво комплексу "Вектор" розпочалося у січні 1998 року.

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На сьогодні комплекс виробництв "Вектор" включає: спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ-ЛОТЗ, прийняте в експлуатацію у 2008 р.); централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ); приповерхневе сховище твердих РАВ (ТРВ-1); приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (ТРВ-2) та будівлю підготовки контейнерів до захоронення, санпропускник з лабораторією, мийку автотранспорту, інфраструктуру.