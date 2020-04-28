Укрзалізниця розпочала процес відбору постачальника електровозів

АТ" Укрзалізниця" 28 квітня 2020 року розпочала процес відбору виробника електровозів для оновлення парку локомотивів із тяговим електродвигуном.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

"Сьогодні Укрзалізниця розпочинає процес відбору виробника електровозів для оновлення парку електровозів. Важливо - виробниками-нерезидентами може бути досягнуто рівень локалізації не менше 25-30% виробництва нових електровозів на базі українських промислових підприємств. Це – робочі місця для українців.", - сказав Криклій.

Зазначається, що спочатку компанія сформує "короткий список" із усіх зацікавлених виробників, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Виробникам, включеним до "короткого списку" будуть надіслані запити пропозицій, що міститимуть технічну та комерційну частини, а також критерії оцінки. Із виробником, чия пропозиція буде визначена найбільш прийнятною, планується укладання рамкової угоди.

Для підтвердження своєї зацікавленості в участі у відборі на включення до "короткого списку" виробники мають до 25 травня 2020 надіслати відповіді та документи.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" впродовж наступних 5-7 років планує придбати 205 магістральних електровозів.

Також повідомлялося, що, за словами члена правління АТ "Укрзалізниця" Франтішека Буреша, орієнтовний обсяг необхідного фінансування для оновлення локомотивного парку компанії становить близько 51,2 млрд грн протягом 6 років. Він наголосив, що парк локомотивів Укрзалізниці морально та фізично застарілий: знос електровозів становить 94,4%, тепловозів – 98,3%. Із загального інвентарного парку локомотивів лише 190 одиниць або 5,3% молодші за 25 років.