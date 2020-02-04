Співпраця з Німеччиною в транспортній інфраструктурі є стратегічно важливою - Криклій

Співпраця України із Німеччиною у галузі транспортної інфраструктури є стратегічно важливою.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен 4 лютого в Києві, повідомляє пресслужба міністерства.

«Для України співробітництво з Німеччиною у галузі транспортної інфраструктури має стратегічно важливий характер. Ми зацікавленні у розширенні та поглиблені обопільної взаємовигідної співпраці з розвитку цифрових транспортних коридорів, будівництва доріг і розбудови зручних логістичних маршрутів у сполученні Європа – Азія, розширенні авіаційного та автомобільного сполучення. Ми запрошуємо німецькі компанії до роботи в усіх галузях транспортної інфраструктури, створюємо найкращі умови для інвесторів і гарантуємо відкриті та прозорі конкурси», – підкреслив Криклій.

Міністр інфраструктури повідомив, що німецькі компанії можуть взяти участь в модернізації української залізниці, оновленні парку електровозів та інших інфраструктурних інвестиційних проєктах.

«Ми вітаємо участь німецьких компаній у розвитку інфраструктури Української держави та закликаємо активніше долучатися до роботи з реалізації інвестпроєктів», – заявив Криклій.

Міністр інфраструктури також повідомив про плани з відновлення інфраструктури на Сході України, на підконтрольній Україні території.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен відзначила успішний поступальний розвиток українсько-німецьких відносин у сфері транспорту та інфраструктури і запевнила у подальшій підтримці діалогу.

Як повідомлялося, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис людей з 80 країн.