Концесія в Україні: Криклій назвав відому компанію, якій пропонують співпрацю

Концесія в Україні: Криклій назвав відому компанію, якій пропонують співпрацю

Укрінформ
Міністерство інфраструктури запрошує світову компанію Vinci Concessions долучитись до концесійних інфраструктурних проєктів в Україні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми пропонуємо компанії Vinci Concessions долучитись до концесійних інфраструктурних проєктів в Україні", - сказав Криклій.

Зокрема, міністр запропонував представникам Vinci Concessions розглянути можливість участі у проєктах з модернізації автомобільних доріг та аеропортів України за схемою державно-приватного партнерства.

«Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів. Наразі ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсону та Чернівців. Також розглядаємо потенційну концесію доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль», - повідомив очільник Мінінфраструктури.

Представники Vinci Concession висловили готовність розглянути пропозиції міністерства.

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Як повідомлялося, Vinci Concession входить до глобальної групи Vinci, яка спеціалізується на концесії інфраструктурних об’єктів. Vinci Concession проєктує, фінансує, будує та експлуатує транспортну інфраструктуру у багатьох країнах.

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