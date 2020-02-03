Концесія в Україні: Криклій назвав відому компанію, якій пропонують співпрацю

Міністерство інфраструктури запрошує світову компанію Vinci Concessions долучитись до концесійних інфраструктурних проєктів в Україні.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми пропонуємо компанії Vinci Concessions долучитись до концесійних інфраструктурних проєктів в Україні", - сказав Криклій.

Зокрема, міністр запропонував представникам Vinci Concessions розглянути можливість участі у проєктах з модернізації автомобільних доріг та аеропортів України за схемою державно-приватного партнерства.

«Вже в цьому місяці ми визначимось щодо концесії аеропортів. Наразі ми завершуємо вивчати доцільність концесій 4 аеропортів: Львова, Запоріжжя, Херсону та Чернівців. Також розглядаємо потенційну концесію доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль», - повідомив очільник Мінінфраструктури.

Представники Vinci Concession висловили готовність розглянути пропозиції міністерства.

Як повідомлялося, Vinci Concession входить до глобальної групи Vinci, яка спеціалізується на концесії інфраструктурних об’єктів. Vinci Concession проєктує, фінансує, будує та експлуатує транспортну інфраструктуру у багатьох країнах.