Наступний концесійний конкурс буде у порту Чорноморськ — Криклій

Морський торговельний порт (МТП) Чорноморськ у Одеській області може стати третім українським портом, який буде передано у концесію.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації переможців перших концесійних конкурсів у портах України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Готуємо концесійні проєкти у морських портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та Чорноморськ. Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал та поромну переправу. Далі – конкурс у морському порту Одеси, де інвесторів має зацікавити пасажирський термінал та готель", - сказав Криклій.

Він повідомив, що за підтримки Світового банку Мінінфраструктури працює також над проєктами концесійних доріг Львів – Стрій та Львів –Тернопіль.

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"До кінця лютого плануємо визначитись щодо концесійних проєктів у аеропортах Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці. Також готуємо концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро, Миколаїв, Харків, Хмельницький, які мають дати нову якість для наших пасажирів на залізниці", – сказав Криклій.

Він наголосив, що концесії та інвестиції мають стати рушійною силою оновлення та розвитку української інфраструктури.

"Перші концесійні конкурси у портах України успішно проведено. Їх виграли компанії Рісоіл-Херсон та QTerminals, які мають досвід, ресурси та амбітні плани на довгострокову перспективу. Порти Херсон та Ольвія стануть точками росту для концесіонерів та української економіки", – заявив міністр інфраструктури.

За його словами, переможець концесійного конкурсу у порту Херсон компанія Рісоіл-Херсон інвестує 300 млн грн у розвиток порту впродовж чотирьох років, що на 40% більше, ніж встановлювалось вимогами конкурсу. А компанія QTerminals з Катару інвестує у порт Ольвія впродовж 5 років 3,4 млрд грн.

У Києві відбулася презентація переможців перших концесійних конкурсів в портах України / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, порт Ольвія передали у концесію на 35 років, а порт Херсон — на 30 років.

У ТОВ "Рисоіл-Херсон" 60% належить ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", що входить до групи компаній Georgian industrial Group, портовому оператору RISOIL S.A. (Швейцарія) — 40%.

QTerminals спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях, здійснює перевалку вантажів, управляє терміналами у порту Хамад (Катар).