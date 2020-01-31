Катарська компанія має намір розвивати порт "Ольвія" як зерновий хаб

Катарська компанія QTerminals, яка стала концесіонером майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", планує розвивати порт як зерновий хаб.

Про це заявив в Києві представник QTerminals Невілл Біссетт на презентації переможців двох концесійних конкурсів українських портів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо перетворити "Ольвію" на зерновий хаб. У неї чудове географічне положення, що дає можливість створити добрий продукт", - заявив він.

Він додав, що компанія QTerminals має стратегію інтернаціоналізації, першою частиною якої є порт "Ольвія".

"Порт "Ольвія" - перший, і ми хотіли б розпочати переговори якомога раніше, і почати експлуатацію якомога раніше. Покладаючись на партнерство з керівництвом і працівниками порту, я гадаю, що ми досягнемо успіху", - зазначив Невілл Біссетт.

Міністр транспорту і комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті повідомив, що надання права концесії дає можливість інвестувати близько 120 млн доларів в розвиток порту.

"Наша компанія буде серйозно ставитись до цих інвестицій", - наголосив міністр.

Згідно з презентацією QTerminals, планується модернізація зернового терміналу поряд із причалом №2, оновлення кранів і навантажувального обладнання, вдосконалення складських приміщень.

Крім того, компанія має намір будувати новий зерновий термінал, і для нього буде споруджено два нових причали з трьома кранами на кожному, встановлений стрічковий навантажувач. Також QTerminals планує оновити будівлі, дороги, електромережі на території порту.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року в Мінінфраструктури заявили, що QTerminals виграла конкурс на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років.

QTerminals - катарський портовий оператор, що займається портовими операціями і морськими перевезеннями, робить перевалку вантажів. Terminals управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.

Український бюджет отримає щорічні концесійні платежі - 82 млн грн і інвестиційні зобов'язання - 3,4 млрд грн (за 5 років); засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини - 80 млн грн.