Катарська компанія має намір розвивати порт

Катарська компанія має намір розвивати порт "Ольвія" як зерновий хаб

Укрінформ
Катарська компанія QTerminals, яка стала концесіонером майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", планує розвивати порт як зерновий хаб.

Про це заявив в Києві представник QTerminals Невілл Біссетт на презентації переможців двох концесійних конкурсів українських портів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо перетворити "Ольвію" на зерновий хаб. У неї чудове географічне положення, що дає можливість створити добрий продукт", - заявив він.

Він додав, що компанія QTerminals має стратегію інтернаціоналізації, першою частиною якої є порт "Ольвія".

"Порт "Ольвія" - перший, і ми хотіли б розпочати переговори якомога раніше, і почати експлуатацію якомога раніше. Покладаючись на партнерство з керівництвом і працівниками порту, я гадаю, що ми досягнемо успіху", - зазначив Невілл Біссетт.

Міністр транспорту і комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті повідомив, що надання права концесії дає можливість інвестувати близько 120 млн доларів в розвиток порту.

"Наша компанія буде серйозно ставитись до цих інвестицій", - наголосив міністр.

Згідно з презентацією QTerminals, планується модернізація зернового терміналу поряд із причалом №2, оновлення кранів і навантажувального обладнання, вдосконалення складських приміщень.

Крім того, компанія має намір будувати новий зерновий термінал, і для нього буде споруджено два нових причали з трьома кранами на кожному, встановлений стрічковий навантажувач. Також QTerminals планує оновити будівлі, дороги, електромережі на території порту.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року в Мінінфраструктури заявили, що QTerminals виграла конкурс на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років.

QTerminals - катарський портовий оператор, що займається портовими операціями і морськими перевезеннями, робить перевалку вантажів. Terminals управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.

Український бюджет отримає щорічні концесійні платежі - 82 млн грн і інвестиційні зобов'язання - 3,4 млрд грн (за 5 років); засоби для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини - 80 млн грн.

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