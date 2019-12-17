Інвестори з Катару та України змагаються за концесію порту «Ольвія»

Компанії з Катару та України змагаються за право взяти в концесію державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури за результами завершення прийому заявок на конкурс щодо передачі в концесію морського порту «Ольвія», який тривав із 18 жовтня 2019 року.

"За цей час до конкурсної комісії надійшло 3 заявки від українських та міжнародних компаній. Учасниками концесійного конкурсу є портові оператори з України та Катару. Дві компанії з трьох попередньо кваліфіковані для участі у наступному етапі. Щодо третьої, то рішення конкурсною комісією наразі не прийнято, оскільки заявку було подано в останній день прийому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація проєкту в Миколаївському морському порту «Ольвія» - це плюс 66 млн доларів інвестицій та мінімум 3 млн доларів муніципальних інвестицій у наступні 35 років; також це 3 млн доларів щорічних концесійних платежів.

"Наступний етап - оцінка конкурсних пропозицій учасників та визначення переможця - відбудеться уже у третій декаді січня 2020 року", - зазначають у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах. Планується, що порт "Ольвія" передадуть у концесію на 30 років.