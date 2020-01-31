Концесіонер Херсонського порту зробить його річковим хабом

Переможець конкурсу на концесію Херсонського морського торговельного порту (МТП) компанія "Рісойл-Херсон" планує розвивати порт як річковий логістичний хаб.

Про це сьогодні в Києві заявив засновник компанії "Рісойл-Херсон" Шота Хаджишвілі на презентації переможців двох концесійних конкурсів українських портів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо зробити Херсон річковим хабом для всієї річки Дніпро... Ми плануємо використовувати всі можливості судноплавства на Дніпрі, включаючи придбання і будівництво сучасних суден", - сказав Хаджишвілі.

Компанія "Рісойл-Херсон" планує створити в Херсонському порту регіональний логістичний хаб, створити умови для експорту продукції, яка виробляється в Херсонській області і найближчих регіонах, і розвивати річкове вантажне сполучення з урахуванням економічного потенціалу Дніпра. В "Рісойл-Херсон" очікують, що за п'ять років обсяги перевалки в порту будуть подвоєні, а відрахування до бюджету зростуть утричі.

Також компанія повідомила про намір модернізувати інфраструктуру Херсонського МТП, оновити потужності зі зберігання вантажів, придбати нові крани, запроваджувати інформаційні технології. Крім того, "Рісойл-Херсон" планує будівництво заводу з переробки висівок і заводу з переробки сої.

За словами Хаджишвілі, компанія взяла зобов'язання інвестувати 15 млн доларів в інфраструктуру Херсонського порту.

Читайте також: У Херсонській ОДА назвали конкурси щодо концесії портів максимально прозорими

Як повідомлялося, компанія "Рісойл-Херсон" перемогла в конкурсі на концесію майнового комплексу ДП "Херсонський морський торговельний порт".

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" належить до категорії малих морських портів і є державною стивідорної компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема, вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Херсонський МТП є ключовим морським портом на річці Дніпро.

У ТОВ "Рісойл-Херсон" 60% належить ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс", яке входить до групи компаній Georgian industrial Group, і 40% - портовому оператору RISOIL S.A. (Швейцарія).