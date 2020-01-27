У Херсонській ОДА назвали конкурси щодо концесії портів максимально прозорими

Конкурси по концесії в Херсонському морському торговельному порту і порту «Ольвія» були проведені максимально прозоро і максимально професійно.

Про це у понеділок на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обидва конкурси відбувалися відкрито… Були залучені міжнародні фінансові організації, які допомагали нам, уряду України, зробити максимально відкритими ці конкурси… За оцінками більшості експертів, а я з ними говорив, я говорив з представниками Міжнародної фінансової корпорації, з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку, обидва конкурси були проведені максимально прозоро і максимально професійно з точки зору міжнародних стандартів», - зазначив Гусєв.

За його словами, Херсонський морський торговельний порт не має можливостей для розширення, а порт «Ольвія» такі можливості має, він також має більшу глибину і більші потужності для потенційних інвесторів. Саме тому, каже Гусєв, інвестиції в порт «Ольвія» будуть більшими, ніж у Херсонський морський торговельний порт.

Як підкреслив Гусєв, наразі проводяться необхідні перевірки для підписання контрактів.

«Ми очікуємо, що протягом наступних кількох місяців контракти будуть підписані... Конкурс проводився за сприяння міжнародних організацій, і це вперше в Україні, і це дуже важливо. Тому що сьогодні результати цих конкурсів надихають нас… проводити такі концесійні конкурси щодо інших об’єктів. Тому що це було прозоро, воно не виписувалося під якогось одного учасника», - зазначив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Херсонський морський торговельний порт передано в концесію компанії "Рисоіл-Херсон". Переможець інвестує у порт близько 300 млн грн (інвестиційні зобов’язання).

Заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого складе 12 млн грн одноразово та 7% доходу щорічно. Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру.

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Щодо порту "Ольвія", то переможець — компанія з Катару QTerminals. Український бюджет отримає щорічні концесійні платежі — 82 млн грн та інвестиційні зобов’язання — 3,4 млрд гривень (за 5 років); кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини — 80 млн грн.