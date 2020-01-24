Миколаївський морпорт передали в концесію катарській компанії

"Другий переможець на концесію портів за тиждень — є! Довіра до України в світі посилюється...Завершився концесійний конкурс у порту "Ольвія". Переможець — компанія з Катару QTerminals. Це провідний портовий оператор Катару", - написав Гончарук.

Також, за його інформацією, український бюджет отримає щорічні концесійні платежі — 82 млн грн та інвестиційні зобов’язання — 3,4 млрд гривень (за 5 років); кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини — 80 млн грн.

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Крім того, Гончарук наголосив, що концесія — це найкращий спосіб залучення коштів у порт, при цьому він повністю залишається у державній власності."Впевнений, що досвідчений інвестор модернізує інфраструктуру порту, залучить нові вантажі та маршрути, сприятиме збагаченню та розвитку Миколаєва та України", - зауважив глава Кабміну.

Катарська компанія QTerminals займається портовими операціями і морськими перевезеннями, здійснює перевалку вантажів.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах. Планується, що порт "Ольвія" передадуть у концесію на 30 років.

У грудні повідомлялося, що компанії з Катару та України змагаються за право взяти в концесію державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія" у Миколаєві.