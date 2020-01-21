Херсонський морський порт передали в концесію

Херсонський морський торговельний порт передано в концесію компанії "Рисоіл-Херсон".

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі.

"Херсонський морський торговельний порт передано у концесію. "Рисоіл-Херсон" переміг в прозорому конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го", - написав Гончарук.

Він додав, що переможець інвестує у порт близько 300 млн грн (інвестиційні зобов’язання).

"Заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого складе 12 млн грн одноразово та 7% доходу щорічно. Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії малих морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.

У грудні 2019 року стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: з них дві - міжнародні, а саме турецька компанія Busserk Liman і компанія-консорціум "Рисоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія), а також дві українські компанії - Укрморпорт та Спеціальна компанія "Морський порт "Херсон".

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" - 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал із перевалки українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; "Рисоіл-південь" - термінал з перевалки олії в Південному; "Роздільнянський елеватор" (Одеська область); "Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.