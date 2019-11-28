Прокуратура оскаржує будівництво приватного терміналу у порту «Південний»

Прокуратура Одеської області скерувала до суду позов про скасування містобудівних умов і обмежень забудови 9-гектарної земельної ділянки на території морського порту "Південний".

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Порти Півдня України мають стратегічне значення для розвитку транспортної та транзитної системи країни. Тому збереження земель цієї категорії та будівництво на них об’єктів державної форми власності є пріоритетним. З урахуванням цього, прокуратура Одеської області скерувала до суду позов про скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на території морського порту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "приватним підприємством планувалось будівництво зернового терміналу на 9-гектарній земельній ділянці, що є державною власністю, належить ДП "Морський торговельний порт "Південний" і не призначена для цієї мети".

За даними ЗМІ, звести термінал планувала компанія «Причали Комінтерну», яка до 19 лютого поточного року входила до холдингу Portinvest Limited з бенефіціаром Рінатом Ахметовим.