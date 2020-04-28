В Націнвестраді заявляють про спад зацікавленості інвесторів до аеропортів.

Про це повідомляється на сайті Офісу Національної інвестиційної ради за підсумками онлайн-дискусії 24 квітня 2020 року - Post-COVID World & Ukrainian Economy, в якій взяла участь керівник Офісу Націнвестради Ольга Магалецька.

«Раніше однією із найбільш привабливих сфер для інвестицій була інфраструктура, а саме, концесія аеропортів, але після пандемії світ зміниться і зміняться фокуси зацікавленості. Я не думаю, що зараз регіональні аеропорти будуть розглядатись потенційними інвесторами як одна із найбільш цікавих тем. Саме з метою переогляду потенційно цікавих галузей ми робимо наш секторальний аналіз. До його розробки залучена одна із світових консалтингових компаній», - зазначила Магалецька.

Участь у дискусії взяли шведський економіст та дипломат, спеціаліст по економіці Східної Європи, професор Джорджтаунського університету Андерс Ослунд; позаштатний професор Колумбійського університету Віллем Буйтер; керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові, член групи Світового банку Джейсон Пелмар.

Керівник Офісу Націнвестрадим назвала енергетичний сектор, інфраструктурну і металургійну галузь, а також HORECA галузями економіки України, які постраждали найбільше від пандемії COVID-19 та запровадження карантину.

«Насамперед найбільше постраждали енергетичний сектор, інфраструктурна і металургійна галузь, а також сфера HORECA. Сектори, по яких пандемія не так сильно вдарила, - це галузі IT та телекомунікацій, агросектор, фінансовий та галузь будівництва", - зазначила вона.

Водночас, за словами Магалецької, Україна переживає пандемію набагато краще, ніж інші країни.

«Давайте будемо відвертими, що в цей пандемічний період Україна не на перших світових шпальтах газет і переживає пандемію набагато краще, ніж інші країни», - заявила керівник Офісу Націнвестради.

При цьому вона нагадала про заходи, уже вжиті урядом та парламентом України для підтримки громадян та бізнесу.

"Вже працює програма кредитування «5,7,9%» для підтримки мікро- та малого бізнесу, розробляються програми по створенню нових робочих місць та стратегії виходу країни із карантину. Так, роботи ще багато, але я сподіваюсь, що, об’єднавши зусилля ми вийдемо з цієї кризи ще сильнішими» - підсумувала Магалецька.

Цю ж думку підтримав професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд, наголосивши, що після пандемії COVID-19 українська економіка опиниться в дещо кращому становищі, ніж економіка Європейського Союзу. «У той час як ЄС втратить в 2020 році близько 10% свого ВВП, Україна втратить близько 8%», - видав свій прогноз для української економіки Аслунд.

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Як повідомлялось, Національна інвестиційна рада України — це консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Серед основних завдань Ради - розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України з урахуванням найкращих міжнародних практик, а також вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів.