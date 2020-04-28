Баканов і Абромавичус обговорили реформу Укроборонпрому

Служба безпеки України готова надавати фахову допомогу представникам Укроборонпрому для забезпечення більш ефективного та прозорого реформування державного концерну.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив 27 квітня на зустрічі з генеральним директором концерну Айварасом Абромавичусом, повідомляє пресцентр СБУ.

«Будь-яка реформа має відбуватися не заради процесу, а задля результату, що несе користь державі. Тож ми разом маємо встановити нові стандарти, чіткі та зрозумілі критерії роботи концерну «Укроборонпром». СБУ готова надавати всю необхідну допомогу», ‒ сказав Баканов.

У свою чергу керівник Укроборонпрому презентував своє бачення змін, які планують запровадити у концерні. Зокрема, він зупинився на етапах його трансформації для перетворення на більш сучасну структуру, розповів про конкретні кроки з вирішення проблем концерну та його розвитку.

«Ми будуємо нову оборонну компанію і секторальні корпорації на принципах прозорості фінансової підзвітності та чесної конкуренції і нетерпимості до корупції. Цей підхід має підвищити ефективність та конкурентоспроможність усього оборонного сектору держави», - сказав Абромавичус.

Сторони домовилися підтримувати діалог для проведення ефективних змін у цій сфері.

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Як повідомлялося, у результаті реформи державний концерн "Укроборонпром" перестане існувати, а замість нього будуть створені 6 галузевих холдингів: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарної та морської систем. В основі холдингів будуть найбільш прогресивні і перспективні підприємства концерну.

Для реалізації реформи Укроборонпрому обрано компанію Ernst & Young Global Limited (EY). Проєкт триватиме протягом двох місяців, а його результати будуть презентовані Кабінету міністрів, РНБО та профільному комітету Верховної Ради.