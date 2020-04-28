У Черкаській області розпочали капремонт автодороги на Маріуполь

У Черкаській області розпочався капітальний ремонт дороги Бориспіль-Маріуполь, перший за останні 12 років.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

"На автодорозі Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь на ділянці від повороту на Канів у селі Софіївка до села Піщане Золотоніського району (км 87+300-км 98+000) розпочалися роботи з капітального ремонту. Це перший капітальний ремонт у Черкаській області за останні 12 років. У 2020 році буде відновлено 33,5 км дороги", - йдеться у повідомленні.

У межах робіт із капітального ремонту буде проведено заміну дорожнього покриття за технологією холодний ресайклінг, влаштування нових посадкових та зупинкових майданчиків, дорожньої розмітки та інформаційних знаків.

Читайте також: На Буковині завершують ремонт сільської дороги

У межах капремонту також буде відремонтовано міст через річку Супій на цій автодорозі. Буде влаштовано нову монолітну плиту, влаштовано нові перильне та бар’єрне огородження.

Підрядник: ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада».