Мінфін запускає комплексний аналіз ІТ спроможностей ДФС

Міністерство фінансів розпочинає комплексний огляд і аналіз ІТ спроможностей Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Зокрема, створено робочу групу з представників Мінфіну, ДПС, Держмитслужби і ДФС, яка буде проводити аналіз програмного забезпечення, інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних, обладнання ІТ-інфраструктури та інших інформаційних ресурсів ДФС", - йдеться в повідомленні.

За результатами аналізу ІТ спроможностей ДФС будуть прийматись рішення про розвиток і вдосконалення процесів автоматизації та цифровізації цих ІТ систем для підвищення ефективності їх роботи.