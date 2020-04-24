Українські аграрії залучили у виробництво $1 мільярд завдяки аграрним розпискам

Сільгоспвиробники вже залучили у розвиток аграрної галузі 1 млрд дол. США фінансових ресурсів задяки аграрним розпискам, які успішно діють в Україні з 2015 року.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"Протягом цього часу 2 тис. фермерів отримали близько 4 тис. аграрних розписок під понад 40 видів с/г продукції, в тому числі нішевої та органічної", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра розивитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький зауважив, що сільське господарство України має великий потенціал, але він не достатньо реалізований через обмежений доступ фермерів до фінансування.

"За допомогою ефективних інструментів, таких як аграрні розписки, ми можемо забезпечити зростання продуктивності сільського господарства, забезпечивши економічне зростання. Крім того, одним з результатів співпраці є доступний онлайн Реєстр аграрних розписок, який забезпечує прозорість функціонування аграрних розписок”, - підкреслив посадовець.

Він зазначив, що міністерство підтримує подальший розвиток аграрних розписок в частині модернізованого законодавства.

"Найближчим часом очікується прийняття законопроєкту №2805 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок» для забезпечення сталого розвитку цього інструменту", - повідомив Висоцький.

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Аграрні розписки – це можливість для малих та середніх сільгосптоваровиробників отримати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю агропродукції на вигідних комерційних умовах. Проєкт «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні.