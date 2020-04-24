Укрзалізниця торік сплатила майже 22 мільярди податків та зборів

АТ "Укрзалізниця" в 2019 році сплатило понад 21,8 млрд грн (без урахування ПДВ) податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця у 2019 році сплатила понад 21,8 млрд грн (без урахування ПДВ) податків та зборів до державного та місцевих бюджетів. Це майже 24% від чистого доходу компанії, який склав 90,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий рік до державного бюджету Укрзалізниця відрахувала майже 11,9 млрд грн. З яких понад 7,3 млрд грн — ПДВ, 1,8 млрд грн — податок на прибуток, 118 млн грн — дивіденди, 590 млн грн — військовий збір та інше. Також понад 8,2 млрд грн сплачено єдиного соціального внеску. Крім того, минулого року на 52,5% збільшилися відрахування до місцевих бюджетів, вони склали майже 9 млрд грн.

За словами в.о. голови правління компанії Івана Юрика, порівняно з попереднім роком у 2019-му відрахування до бюджетів усіх рівнів зросли на 37%. Також зросли обсяги податкових виплат порівняно з доходами компанії. Зокрема, у 2018 році податкове навантаження складало 19,1 % чистого доходу, у 2017 — 17,8 %, у 2016 — 15,6 %.

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"Україна — практично єдина країна в світі, яка не використовує бюджетні кошти для інвестицій у залізницю. При цьому податкове навантаження на компанію щороку зростає. За минулий рік ми змушені сплатити близько 4 млрд грн податку на землю, якого позбавлені майже всі залізниці світу та ще 1,5 млрд грн акцизу на пальне. За ці кошти компанія могла б купити 196 нових пасажирських вагонів або 12 приміських електропоїздів у 10-вагонній комплектації", - наголосив Юрик.