Укрзалізниця уклала рамкову угоду з усіма потенційними постачальниками дизпалива

Станом на 22 квітня 2020 року Укрзалізниця уклала рамкову угоду з усіма фірмами, які планують брати участь у тендері на постачання дизельного пального компанії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця станом на 22 квітня 2020 року уклала рамкову угоду з усіма 12 постачальниками дизельного пального, які долучилися до тендерного процесу. Незабаром буде оголошений перший аукціон на закупівлю пального орієнтовним обсягом 20 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм рамкової угоди передбачає, що спочатку усі зацікавлені постачальники проходять кваліфікацію, потім з ними підписується рамкова угода, після чого проводяться аукціони. На відміну від стандартного аукціону із фіксованою ціною, аукціони за рамковою угодою із формульною прив’язкою до котирувань агентства Platts дають можливість перегляду ціни відповідно до змін котирувань. Постачальник не матиме можливості відмовитися від поставки, оскільки втратить забезпечення договору на постачання.

А якщо учасник рамкової угоди не захоче, або не зможе виконувати умови контракту, він автоматично не впливатиме на інші закупівлі в наступному періоді дії рамкової угоди. Аукціони ж за рамковою угодою планується проводити орієнтовно раз на місяць по 4-6 різних за обсягом лотів.

«Вказана рамкова угода є унікальним прикладом для України. Її механізм, побудований на застосуванні котирувань Platts, дозволить Укрзалізниці отримувати економію при зниженні світових цін на нафтопродукти і, як наслідок, закуповувати дизельне пальне максимально вигідно й прозоро. При цьому широке коло постачальників унеможливлює встановлення монополії на поставку», - наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

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Він зауважив, що компанія вже купує пальне за цінами, нижче за гуртові. Так, у порівнянні з гуртовим ринком економія на закупівлі дизельного пального за 2019 рік становила 118 млн грн, а за перший квартал 2020 року – 72 млн грн.