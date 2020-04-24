"Велике будівництво": у сільській глибинці на Рівненщині зводять спортивний комплекс

Спортивний комплекс будують у селі Бродниця Зарічненського району.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«Спорткомплекс у селі Бродниця Зарічненського району увійшов до президентської програми «Велике будівництво» і буде завершений до кінця 2020 року. Наразі будівельники вже дооблаштовують роздягальні та душові кабіни. На черзі – спеціальне покриття в спортзалі і благоустрій території», - йдеться у повідомленні.

Також триває закупівля спортивного інвентарю. Заклад адаптують для різних ігрових видів спорту.

Цьогоріч з обласного бюджету на це будівництво виділено 4,7 млн грн. Будівельні роботи тривають з дотриманням карантинних заходів.

Окрім Бродниці, програмою «Велике будівництво» на Поліссі передбачено завершення спорткомплексів у Сарнах та Дубровиці. Також кошти спрямують на будівництво Озерецької школи, що у Володимирецькому районі, та реконструкцію Дубровицького НВК. Завершують будівництво дитсадка в Березному і реконструкцію дошкільних закладів у селі Переброди Дубровицького району та у смт Клесів, що на Сарненщині.

У рамках Великого будівництва на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.