"Велике будівництво": в тергромаді на Харківщині розширюють дитсадок

У Малоданилівській ОТГ на Харківщині в рамках всеукраїнського проєкту «Велике будівництво», ініційованого Президентом України, добудували нові приміщення до дитячого садочка й почали в них внутрішні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«У нових приміщеннях дитсадка Малоданилівської ОТГ розпочали внутрішні роботи. Додаткові площі створили в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України», - йдеться у повідомленні.

У добудованих приміщеннях розмістять дві нові групи та спортивну залу.

За словами директорки закладу Надії Остапенко, будівлі, де знаходиться дитсадок, понад 50 років. У закладі неодноразово проводили косметичний ремонт, а на 50-річчя замінили покрівлю, але основна проблема – переповненість закладу, тому й виникло питання прибудови.

«Зараз у нас 7 вікових груп, всі групи переповнені від раннього віку до старшого дошкільного. Якщо зараз ми відкриємо 2 групи, то ми вирішимо це питання», - сказала Остапенко.

За інформацією голови Малоданилівської ОТГ Олександра Гололобова, зараз через переповненість садка місцеві жителі змушені відвозити своїх дітей у дошкільні заклади міста Харків. А завдяки будівництву дитячий садок прийматиме на 50 дітей більше.

«Крім цього, у рамках «Великого будівництва» нам допомагають робити під’їзд до дитячого садочка, де ми будемо асфальтувати 800 метрів. Завдяки підтримці департаментів обласної адміністрації нам виділені кошти на реконструкцію освітлення. Будуть застосовані нові, енергоощадні технології від харківської кільцевої дороги і до дитячого садка. Понад 3 км нового освітлення», - зазначив голова ОТГ.

Завершити будівництво та ремонт, що фінансуються з обласного бюджету, мають до 1 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). На це з Державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевих бюджетів спрямовують понад 110 млн грн. Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки. На це загалом передбачено близько 46 млн грн.

Фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року мають з’явитися у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі, у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанськ – спортивний майданчик із синтетичним покриттям. На ці об’єкти потрібно 81,6 млн грн.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua