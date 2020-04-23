«Велике будівництво»: фізкультурний комплекс у Дергачах планують відкрити у вересні

Сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс у м. Дергачі на Харківщині, який зводять у рамках президентського проєкту «Велике будівництво», готовий на 90%.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«На даний час на об’єкті виконано вже 90% робіт. Зараз будівельники виконують внутрішні оздоблювальні роботи, упорядкування. Проводиться закупівля меблів і спортивного обладнання. Роботи йдуть відповідно до графіків, і відкрити ФОК планують вже у вересні», - йдеться у повідомленні.

Будівництво фінансується з Державного фонду регіонального розвитку, обласного та районного бюджетів.

На першому поверсі фізкультурно-оздоровчого комплексу розмістять багатофункціональну залу для ігрових видів спорту: мініфутболу, баскетболу, тенісу та волейболу. Також тут будуть тренажерна зала та фітнес-центр. Будівля облаштована роздягальнями з душовими кабінами. Передбачені й кабінет надання медичної допомоги, тренерська кімната. Споруду обладнали згідно з вимогами інклюзивності, зазначили в ОДА.

ФОК буде доступним для всіх жителів Дергачівського району, запевняють у РДА.

«У ФОКу одночасно зможуть займатися близько 80 осіб, на день його зможуть відвідувати 400 осіб. Вікова категорія - будь-яка: тут можуть займатися і зовсім юні дітки, і люди похилого віку», - розповіла начальниця управляння культури молоді та спорту Дергачівської РДА Наталя Давидова.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках «Великого будівництва» у Харківській області в 2020 році планують відновити 76 км доріг і 6 мостів, завершити реконструкцію та будівництво 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 спортивних об’єктів.

Окрім спортоб’єкта в м. Дергачі, фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном будують у м. Ізюм, а також ФОК зводять у смт Новопокровка та Краснокутськ, а у м. Вовчанську обладнають спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua