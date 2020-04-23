«Велике будівництво»: на Вінниччині облаштовують новий дитячий садок

На Вінниччині у смт Шпиків Тульчинського району завершують реконструкцію колишньої поліклініки під дитячий садочок у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Реконструкція будівлі поліклініки під дитячий садок, що у смт Шпиків Тульчинського району, входить до переліку основних інфраструктурних об'єктів, які будуються у 2020 році на Вінниччині відповідно до Національної програми «Велике Будівництво». Роботи по капітальному ремонту даху та господарських будівель знаходяться на завершальному етапі, залишилось встановлення слухових вікон», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах реконструкції також проводиться утеплення цоколя будівлі та облаштування благоустрою території садочка. До кінця поточного тижня на другому поверсі будівлі планується завершити оздоблення санвузлів керамічною плиткою та шпаклювання стель і стін у кімнатах. До кінця місяця буде виконана чистова стяжка підлоги другого поверху.

Впоратися з роботами із внутрішнього опорядження будівлі планується до 1 червня. Попри карантин, усі будівельні роботи виконуються відповідно до графіка.

Як йдеться в анотації проєкту на сайті Державного фонду регіонального розвитку, «Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок у смт. Шпиків Тульчинського району» започаткована вісім років тому. Проєктно-кошторисну документацію виготовлено у 2012 році, а реалізувати його планувалося ще 2015 року.

Виконавцем проєкту і замовником будівництва виступає департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. Реконструювати приміщення колишньої поліклініки під дитячий садочок у Шпикові планувалося за 7,5 млн грн, з яких 6,7 млн – це кошти ДФРР, 673 тис. грн – місцевого бюджету.

Реалізація проєкту дозволить вирішити питання з дефіцитом місць у місцевому дитячому садочку, позаяк перепрофілювання колишньої поліклініки під будівлю ДНЗ дозволить відкрити ясельну групу та збільшити ліцензійний обсяг дітей до 70 місць замість 38, які є наразі.

Національний проєкт «Велике будівництво» — масштабна розбудова інфраструктури України, він передбачає протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. На Вінниччині до переліку дошкільних навчальних закладів, які мають бути завершені в межах Національної програми «Велике будівництво» у поточному році, увійшли: реконструкція – термомодернізація, впровадження енергоощадних технологій та інклюзивності ДНЗ № 1 м. Хмільник, будівництво фактично з нуля ДНЗ № 3 «Теремок» в м. Гайсин, реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок в смт Шпиків Тульчинського району, капітальний ремонт ДНЗ №7 «Ромашка» в м. Жмеринка та капітальний ремонт і термомодернізацію ДНЗ ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) в смт. Теплик.

Фото з відкритих джерел