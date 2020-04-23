«Велике будівництво»: на Вінниччині облаштовують новий дитячий садок
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.
«Реконструкція будівлі поліклініки під дитячий садок, що у смт Шпиків Тульчинського району, входить до переліку основних інфраструктурних об'єктів, які будуються у 2020 році на Вінниччині відповідно до Національної програми «Велике Будівництво». Роботи по капітальному ремонту даху та господарських будівель знаходяться на завершальному етапі, залишилось встановлення слухових вікон», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у межах реконструкції також проводиться утеплення цоколя будівлі та облаштування благоустрою території садочка. До кінця поточного тижня на другому поверсі будівлі планується завершити оздоблення санвузлів керамічною плиткою та шпаклювання стель і стін у кімнатах. До кінця місяця буде виконана чистова стяжка підлоги другого поверху.
Впоратися з роботами із внутрішнього опорядження будівлі планується до 1 червня. Попри карантин, усі будівельні роботи виконуються відповідно до графіка.
Як йдеться в анотації проєкту на сайті Державного фонду регіонального розвитку, «Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок у смт. Шпиків Тульчинського району» започаткована вісім років тому. Проєктно-кошторисну документацію виготовлено у 2012 році, а реалізувати його планувалося ще 2015 року.
Виконавцем проєкту і замовником будівництва виступає департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. Реконструювати приміщення колишньої поліклініки під дитячий садочок у Шпикові планувалося за 7,5 млн грн, з яких 6,7 млн – це кошти ДФРР, 673 тис. грн – місцевого бюджету.
Реалізація проєкту дозволить вирішити питання з дефіцитом місць у місцевому дитячому садочку, позаяк перепрофілювання колишньої поліклініки під будівлю ДНЗ дозволить відкрити ясельну групу та збільшити ліцензійний обсяг дітей до 70 місць замість 38, які є наразі.