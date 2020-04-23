На Дніпропетровщині реконструюють стадіон у рамках "Великого будівництва"
Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі ОДА.
«Продовжуємо втілювати в області масштабну всеукраїнську програму «Велике будівництво». Вона включає в себе реалізацію 15 інфраструктурних проєктів в регіоні. Зокрема, оновлюємо центральний стадіон у Верхньодніпровську. Там вже виконали половину всіх робіт», – розповів Бондаренко.
Будівельники вже звели двоповерхову адміністративну будівлю, де будуть тренерські, роздягальні, душові. Облаштували покрівлю, вікна та двері, завершують утеплювати фасад.
Реконструкція стадіону на Дніпропетровщині
Працюють і над облаштуванням футбольного поля. Воно буде із професійним покриттям – штучною травою. Вже готова лава запасних гравців з навісом, виконали більшу частину робіт з будівництва трибун на понад 300 місць.
Планується завершити роботи у 2020 році.
Загалом в області за програмою Президента України “Велике будівництво” зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн.