На Дніпропетровщині реконструюють стадіон у рамках "Великого будівництва"

У Верхньодніпровську на Дніпропетровщині за програмою Президента України «Велике будівництво» реконструюють центральний стадіон, де буде футбольне поле із професійним покриттям та трибунами на понад 300 вболівальників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі ОДА.

«Продовжуємо втілювати в області масштабну всеукраїнську програму «Велике будівництво». Вона включає в себе реалізацію 15 інфраструктурних проєктів в регіоні. Зокрема, оновлюємо центральний стадіон у Верхньодніпровську. Там вже виконали половину всіх робіт», – розповів Бондаренко.

Будівельники вже звели двоповерхову адміністративну будівлю, де будуть тренерські, роздягальні, душові. Облаштували покрівлю, вікна та двері, завершують утеплювати фасад.

Реконструкція стадіону на Дніпропетровщині

Працюють і над облаштуванням футбольного поля. Воно буде із професійним покриттям – штучною травою. Вже готова лава запасних гравців з навісом, виконали більшу частину робіт з будівництва трибун на понад 300 місць.

Планується завершити роботи у 2020 році.

Загалом в області за програмою Президента України “Велике будівництво” зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн.