Інвестори втомилися від нерозуміння подальших дій на ринку - Мінекоенерго

Інвестори протягом останніх пів року не можуть чітко прогнозувати свої дії на ринку, оскільки не розуміють правил, за якими він функціонує.

Про це під час онлайн-конференції "Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації" сказала т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розумію, як важко почувають себе інвестори, не розуміючи останні пів року, на яких саме засадах і за якими правилами вони далі будуть рухатися, як розвивати бізнес в Україні. Усі вже втомилися від нерозуміння подальших дій і правил. Для того, щоб перейти до конкретних дій, я розпочала свою роботу", - сказала Буславець.

Вона підкреслила, що в електроенергетиці спостерігається найбільша криза в історії України.

"Проблема не лише у відновлюваній енергетиці, як деякі це комунікують. Ми бачимо значне зниження споживання: по року ми передбачаємо, що споживання знизиться на 7%, а в умовах карантину — на 10%. Це відбувається в умовах того, що у нас стрімко змінюється структура генерації, яка покриває це споживання", - зазначила керівник міністерства.

За її оцінкою, система розбалансована і технологічно, і економічно, і в частині забезпечення паливом. Щоб прорахувати економіку на ринку електроенергії, потрібно створити низку прогнозних балансів електроенергії: на поточний рік, наступний, а також терміном до п'яти років.

"З чого вже почались перші дії: ми відпрацювали ремонтні майданчики для нашої генерації, щоб розробити реальний баланс електроенергії, який би відповідав попиту і пропозиції. Цей баланс буде спрямований на те, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми, безпеку експлуатації ядерних блоків, щоб збалансувати ціни на ринку електроенергії, прибрати профіцит виробництва, отримання відповідь на питання, скільки нам потрібно вугілля. Ми будемо розраховувати такий баланс на наступний рік і до п'яти років", - додала Буславець.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 16 квітня 2020 року звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, увільнивши його від виконання обов'язків міністра, та призначив на цю посаду Ольгу Буславець, поклавши на неї відповідні обов'язки.