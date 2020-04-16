Уряд змінив керівника Міненерго

Кабінет міністрів звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, увільнивши його від виконання обов'язків міністра, та призначив натомість Ольгу Буславець, поклавши на неї відповідні обов'язки.

Відповідні розпорядження опубліковано на Урядовому порталі.

"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 10 березня 2020 р. № 2019 “Про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля України на Шубіна В. М.”, - зазначається в розпорядженні.

Іншим розпорядженням Шубіна звільнено з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Водночас уряд призначив Ольгу Буславець першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля, поклавши на неї тимчасове виконання обов’язків міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Ініціатором внесення документа виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте на вимогу Президента цей документ був знятий з розгляду на позачерговому засіданні ВР 30 березня.

Ольга Буславець із 11 квітня 2005 року до 10 лютого 2020 року працювала на посаді генерального директора Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.