Раді пропонують відновити держнагляд за діяльністю у сфері використання ядерної енергії

На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 24 квітня планується розгляд законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№2372).

Про внесення законопроєкту до порядку денного засідання напередодні повідомило інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, він спрямований на «уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні». В процесі дерегуляції господарської діяльності до деяких законів внесли зміни, що послабили держрегулювання безпеки використання ядерної енергії. «Поширення на ліцензування безпеки використання ядерної енергії деяких норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» закладає потенційний ризик щодо порядку ліцензування в цій сфері, а також порушує незалежність органу ліцензування - Держатомрегулювання, що не відповідає міжнародним нормам та міжнародним зобов’язанням України у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», - йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту наголошують, що його прийняття відновить порядок провадження державного нагляду та дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, визначений у законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», що буде відповідати міжнародним зобов’язанням, узятими на себе Україною.

«Відновлення незалежного статусу Державної інспекції ядерного регулювання має величезне значення. Рішення, прийняті свого часу про обмеження окремих функцій Держатомрегулювання, не витримує критики. В такому випадку регулятор перестає бути незалежним, а, зважаючи на аспекти безпеки, повинен таким бути, як будь-який регулятор, але особливо у сфері ядерної енергетики», - пояснив експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Він підкреслив, що після аварій, які сталися на АЕС Three Mile Island (Пенсильванія, США Ред), у Чорнобилі та на Фукусімі, в усьому світі величезна увага приділяється питанню державного регулювання у сфері ядерної безпеки. «Якщо щось негаразд з ядерною енергетикою в окремій країні, всі розуміють, що наслідки можуть вийти за її межі. І особлива роль при цьому відводиться незалежності статусу органу ядерного регулювання», - прокоментував ситуацію Гончар.

Як повідомлялося, про необхідність відновлення незалежних функцій Держатомрегулювання неодноразово йшлося у листах послів країн «Групи семи», спрямованих голові ВР та Кабінету міністрів України, та під час зустрічей з керівниками державних органів України. Питання відновлення незалежних функцій регулятора також знаходиться на постійному контролі США та Японії. Про важливість забезпечення незалежності Держатомрегулювання також йдеться у спільній заяві Ради асоціації Україна – Європейський Союз, ухваленої на шостому засіданні Ради, яке відбулось 28 січня 2020 року у Брюсселі.

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Забезпечення незалежності органу ядерного регулювання України є однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС, а також однією з умов Гарантійної угоди між Україною як гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії (ЄВРАТОМ) як кредитором щодо надання кредиту на 300 млн євро НАЕК «Енергоатом» на реалізацію Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій. Відновлення незалежного статусу регулятора фактично поверне здатність України дотримуватись міжнародних режимів та норм безпеки (МАГАТЕ) та європейського законодавства в частині здійснення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Відтак Україна поверне статус держави, відповідальної за ядерну безпеку.

Фото: Енергоатом