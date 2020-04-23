Українська економіка у 2020 році втратить 5% - Нацбанк

Українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

Про це на брифінгу 23 квітня сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Унаслідок карантинних обмежень, для подолання пандемії та глобальної кризи, українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд очікує серйозного падіння рівня економічного зростання в Україні через коронавірус – до мінус 7,7% за підсумками 2020 року.

Фото: НБУ