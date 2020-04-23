Нацкомісія перевірить виробників "зеленої" енергетики, що не виконують команди "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила рішення про проведення позапланових перевірок виробників альтернативних джерел енергії, які не виконують компанди оператора системи передач ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Таке рішення було ухвалене під час засідання комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Невиконання команди диспетчера є грубим порушенням оперативно-диспетчерської дисципліни і може призвести до втрати керованості енергосистемою та спричинити виникнення складної системної аварії", - наголосили в нацкомісії.

Зокрема, до комісії надійшло звернення щодо випадків порушення деякими виробниками електричної енергії з використанням альтернативних джерел своїх обов’язків у частині виконання команд, що віддаються диспетчером НЕК "Укренерго".

"Укренерго" відзначило, що 5, 9, 11, 12 квітня під час застосування диспетчером оперативних заходів для зниження рівня генерації в енергосистемі, було допущено невиконання диспетчерських команд персоналом, що відповідає за оперативне управління окремих об’єктів відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

"При цьому останнім часом робота ОЕС України характеризується наявністю значного профіциту електричної потужності, який виникає, крім іншого, через загальне зниження споживання електроенергії в Україні впродовж карантинних заходів", - наголосили в НКРЕКП.

Комісія додає, що порушення балансу між генерацією та споживанням електроенергії в енергосистемі призводить до порушення погоджених значень сальдо-перетоку потужності між ОЕС України та енергооб’єднанням країн СНД, Балтії та Грузії і в разі значних порушень планових значень сальдо-перетоку українська енергосистема може бути передчасно (до повного завершення необхідної підготовки) відокремлена від енергооб’єднання вищезазначених країн на ізольовану роботу. Це в умовах незбалансованого стану енергосистеми загрожує виникненням загальносистемної аварії.