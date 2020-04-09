Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу системи – Укренерго

Станом на початок квітня 2020 року встановлена потужність вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) електростанцій становила 5,2 ГВт, це більше, ніж об’єднана енергосистема (ОЕС) України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Лише протягом 2019 року встановлена потужність ВЕС та СЕС збільшилася у 2,7 рази та досягла показника 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року вона вже збільшилася до 5,2 ГВт, і цей обсяг, більший за той, що енергосистема України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі", - йдеться у повідомленні.

Укренерго зазначає, що в робочі дні ОЕС України максимально може прийняти не більше 4,7 ГВт встановленої потужності електростанцій, які працюють на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ), зокрема, СЕС та ВЕС, а для вихідних та святкових днів максимальний обсяг взагалі знижується до 3,5 ГВт. Ці показники можуть знижуватися в залежності від коливань електроспоживання, яке, в свою чергу, залежить від температури повітря та активності споживачів – великих підприємств.

"До кінця 2020 року встановлена потужність ВДЕ може збільшитися ще у півтора рази – до 7,4 ГВт. Стрімке збільшення обсягів ВДЕ вимагає термінових заходів для підвищення гнучкості енергосистеми", - наголошують в Укренерго.

Компанія нагадує, що держава зобов’язалася викуповувати у виробників електроенергії з ВДЕ всю вироблену ними електроенергію незалежно від того, чи можна буде її спожити.

"Також вона звільнила ВДЕ від відповідальності за баланси і гарантувала їм повну компенсацію недоотриманого прибутку у разі можливих обмежень. Такі обставини та великий "зелений" тариф стимулюють ВДЕ виробляти максимально можливі обсяги електроенергії. Таким чином, ВДЕ завжди присутні в структурі генерації з максимально можливим рівнем потужності незалежно від коливань електроспоживання", - підкреслили в Укренерго.

Разом з тим, оператор системи передач змушений з листопада 2019 року обмежувати виробіток електростанцій, які працюють на ВДЕ.

" З листопада 2019 року по лютий 2020 року обмеження ВДЕ застосовувалися тричі. А протягом лише одного березня 2020 року ВЕС та СЕС обмежувались вже чотири рази. У перші п’ять днів квітня 2020 року обмеження ВДЕ були майже щоденно, при цьому збільшилася як їх тривалість, так і величина", - додали в Укренерго.

Найбільші обмеження припали на 5 квітня – день, коли загальний рівень споживання електроенергії знизився до 344,2 млн кВт-год, найменшої позначки з початку року. У цей день обмеження потужності ВДЕ сягнуло 1656,7 МВт і застосовувалося з 10:41 до 17:00, коли споживання електроенергії знижується у порівнянні з ранковим та вечірнім піками, а генерація електроенергії з ВДЕ навпаки найбільша через високу сонячну активність.