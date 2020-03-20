Споживання електроенергії в Україні під час карантину впало на 5%

З моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"З моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5% при майже однаковій температурі повітря. Саме ці та інші фактори були враховані при формуванні прогнозних балансів потужності на найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, споживання електроенергії у робочий день 11 березня (до впровадження карантину) становило 412 млн кВт-год. з максимальним споживанням потужності 19,2 тис. МВт (при середній температурі +8,1°С) і щодня поступово знижувалося.

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19 березня споживання електроенергії прогнозується на рівні 390 млн кВт-год. при максимальному обсязі споживання потужності 18,6 тис. МВт (при середній температурі +7,9°С).

У цьому зв'язку компанія планує, зокрема, припинити імпорт електроенергії з Білорусі, Росії та Молдови у період 21-29 березня.