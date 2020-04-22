Раді пропонують відтермінувати початок дії нових правил фінмоніторингу
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Авторами законодавчої ініціативи виступили перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») секретар Комітету з питань бюджету Володимир Цабаль («Голос»), перший заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко («Голос»), перший заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Кіра Рудик («Голос»), депутатки від «Голосу» Леся Василенко та Галина Васильченко, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»), депутатка з «Європейської солідарності» Ніна Южаніна та депутат із групи «Довіра» Олег Кулініч.
Станом на 12:45 середи, 22 квітня, текст законопроєкту та супровідні документи до нього на сайті Ради відсутні.
Водночас Железняк на своїй сторінці у Facebook зазначив, що ухвалення цього законопроєкту дозволить відтермінувати вступ у дію нових правил фінансового моніторингу у зв’язку із тривалістю карантину в Україні.
«По-перше, через карантинні обмеження в більшості країн, частину документів для виконання нових вимог фінмоніторингу просто неможливо отримати вчасно. А от порушення строків може коштувати, за оцінками підприємців, щонайменше кілька сотень тисяч гривень штрафів. По-друге, відтермінування дасть можливість закінчити підготовку всіх підзаконних актів, а бізнесу – переналаштувати свої процеси під нові вимоги», – пояснив депутат.
Окрім того, за його словами, нові правила зараз можуть ускладнити роботу волонтерських організацій, оскільки більше донейтів, наприклад, через платіжні системи, будуть підпадати під фінмоніторинг і можуть бути заблоковані.
«Це може створити ризик для роботи численних волонтерських організацій, зокрема тих, які допомагають лікарням у боротьбі з коронавірусом», – зауважив Железняк.
Законопроєкт №3372 було зареєстрована в Раді 21 квітня.