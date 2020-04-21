В Австралії друга за величиною авіакомпанія збанкрутіла через коронавірус

Друга за величиною авіакомпанія Австралії - Virgin Australia - оголосила про банкрутство у зв’язку з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті компанії-перевізника.

«Virgin Australia Holdings Limited передано під зовнішнє управління для рекапіталізації і для того, щоб забезпечити більш міцне фінансове становище компанії по закінченні кризи з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Virgin Australia займає приблизно 31% ринку австралійських авіаперевезень.

Таким чином, ця компанія переходить у зовнішнє управління. Керуючою стане міжнародна компанія Deloitte.

Рада директорів Virgin Australia «висловила жаль», що така ситуація сталася, та підкреслила, що «визнає всі зусилля працівників та їх важку роботу на користь компанії». Також зазначається, що пандемія COVID-19 завдала збитків авіаперевізнику саме в момент його успішної трансформації та активної реорганізації.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, кількість заражених коронавірусом досягла 2 481 925 осіб, померли – 170 456, одужали – 652 093 пацієнтів.