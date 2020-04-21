Через пандемію Norwegian Air оголосила про часткове банкрутство

Авіакомпанія Norwegian Air оголосила про банкрутство чотирьох своїх дочірніх компаній у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у заяві, поширеній компанією.

«На жаль, попри заходи, яких уже вжито для зниження витрат, у правління цих компаній не залишається іншого вибору, окрім як подати заявку на банкрутство», - йдеться в заяві.

Рішення про подання заявок на банкрутство у цих компаніях (Norwegian Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS, Norwegian Air Resources Denmark LH ApS) були ухвалені їхніми радами у понеділок, 20 квітня.

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«Вплив коронавірусу на авіаційну галузь безпрецедентний. Ми зробили все можливе, щоб уникнути цього крайнього рішення, і попросили надати доступ до державної підтримки як у Швеції, так і в Данії», - заявив генеральний директор Джейкоб Шрам.

Як зазначається, компанія намагається конвертувати борги в акціонерний капітал і залучати гроші від акціонерів, а також отримати державні гарантії від уряду Норвегії.

Фото: norwegian.com