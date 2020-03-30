Через коронавірус припинив польоти ще один лоукостер

Британський лоукостер EasyJet повністю припинив польоти через пандемію COVID-19 без точних дат повернення до роботи.

Про це повідомляє ВВС.

«EasyJet посадив весь свій парк літаків», - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що зробили це через «безпрецедентні обмеження на поїздки», запроваджені урядами у всьому світі через пандемію вірусу. Зараз вони не можуть назвати точну дату відновлення комерційних рейсів.

Раніше EasyJet вже скасував більшість рейсів, однак літаки авіакомпанії виконували рятувальні польоти для репатріації британців, які опинилися за кордоном. Останній такий рейс компанія виконала 29 березня, проте керівництво лоукостера повідомило, що продовжить рятувальні польоти «за запитом».

У EasyJet заявили, що бортпровідники будуть звільнені, а з 1 квітня персонал отримуватиме 80% своєї заробітної плати в рамках урядової схеми збереження робочих місць.

Як відомо, різке скорочення перевезень через закриття країн на карантин вже почало призводити до банкрутств авіакомпаній.

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Раніше Джонатан Гінклс, директор авіакомпанії Loganair, в інтерв'ю ВВС заявив, що пандемія серйозно вплинула на авіалінії. Він сказав, що будь-яка авіакомпанія, яка заявила, що може вижити без допомоги уряду, «ймовірно бреше».

Авіакомпанія Ryanair заявила, що не виконуватиме рейси в квітні і в травні 2020 року.